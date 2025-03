Sophia Antipolis en force à VivaTech !

Sophia Antipolis est particulièrement présent cette année à Viva Technologies qui s'achève demain à Paris sur une journée grand public. Si sept startups sophipolitaines font partie de la délégation de 37 sociétés innovantes de la Région Sud, au total une trentaine d'acteurs sophipolitains participent à cette édition. Sans oublier les représentants de la Fondation Sophia Antipolis et du développement économique de la CASA. Une présence qui est regroupée sur le stand d'une Région Sud qui se présente aujourd'hui comme "Terre d'IA". (Photo DR : les différentes déclinaisons du numérique de Sophia Antipolis).

Mais d'autres pépites de la technopole participent également au salon parisien qui a encore pris de l'ampleur cette année. Elles se trouvent sur leurs propres stands ou sur des stands partenaires.

C’est le cas pour :

AMK Biotech : Expertise spécialisée et des services sur mesure dans l'identification de biomarqueurs et l'évaluation de l'efficacité des médicaments

: Expertise spécialisée et des services sur mesure dans l'identification de biomarqueurs et l'évaluation de l'efficacité des médicaments artinLeap : accompagnement des entreprises dans les complexités de l'adoption de l'IA

: accompagnement des entreprises dans les complexités de l'adoption de l'IA Epicnpoc : système combinant plus de 150 fonctionnalités de cockpit et de Cloud

: système combinant plus de 150 fonctionnalités de cockpit et de Cloud Gobi APP : portefeuille électronique virtuel de Mobile Money

: portefeuille électronique virtuel de Mobile Money Moabi : plateforme qui fournit une évaluation complète de la sécurité, avec analyse et tests de logiciels tiers

: plateforme qui fournit une évaluation complète de la sécurité, avec analyse et tests de logiciels tiers Vianeo : méthode unique de Business Design grâce au partage d’un langage commun entre tous les acteurs du projet

On retrouve également sur le salon iTransform 365, une jeune société du Business Pôle qui a choisi VivaTech pour lancer son nouveau produit : AIZoPlan, une plateforme novatrice qui exploite l'IA pour rationaliser et simplifier le parcours de transformation digitale des entreprises de toutes tailles. Foued Manaa, PDG d'iTransform365, ancien Microsoft Consulting Services, a ainsi développé un outil qui vise à démocratiser l'accès à des stratégies et technologies de pointe pour la transformation numérique et IA.

A Vivatech aussi quelques grandes entreprises présente à Sophia Antipolis comme SAP, des laboratoires comme Inria, des associations comme French Tech Côte d’Azur ou le Pôle SCS, un l’incubateur TechForward. Pour cette édition spéciale dédiée à l'intelligence artificielle, le stand de la Région Sud accueille aussi deux démonstrateurs "Made in Sophia" : “Mehari” par Incari Labs & L2 Factory Unit ainsi que “Exosquelette” by Somanity avec le dévoilement du design du prototype de l’exosquelette réalisé par la startup, exclusivement pour cette édition.

Bref, Sophia Antipolis, cette semaine était à découvrir à Viva Technologies dans toutes ses déclinaisons du numérique et de l’IA.