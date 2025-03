Sophia Antipolis salue sa sélection pour le Congrès mondial de l’IASP

Sophia Antipolis a salué sa sélection pour accueillir le prochain Congrès mondial de l’IASP (International Association of Science Parks & areas of innovation) en septembre 2026. Elle avait présenté son offre en personne lors de la conférence mondiale 2024 qui s’est tenue du 24 au 27 septembre 2024 à Nairobi (Kenya) et a su convaincre les membres de l’IASP présents. A cette occasion, elle avait mis en lumière son écosystème d’innovation unique, ses atouts en matière d’innovation et de recherche, ainsi que son positionnement “Tech for humanity”. (Photo DR : l'équipe de la Fondation Sophia Antipolis a défendu la candidature à Nairobi au Kenya).

Face à une concurrence internationale de premier plan, notamment l’Arabie Saoudite avec Dhahran Techno Valley considéré comme l'un des plus grands parcs scientifiques du Moyen-Orient et Edmonton Research Park, l'un des plus grands parcs scientifiques du Canada, c’est Sophia Antipolis, la première technopole d’Europe, qui a remporté les suffrages du jury. Pour Sophia Antipolis, cette reconnaissance vient renforcer sa position comme pôle d'innovation, fort de sa taille humaine et de sa diversité.

Ce qu’implique cette victoire ? Elle va lui apporter une visibilité mondiale renforcée. En accueillant le congrès de l'IASP la technopole s’affirme comme un acteur incontournable de l’innovation à l’échelle internationale. L’organisation sur son sol du congrès mondial lui apportera aussi des opportunités de réseautage uniques. Le congrès réunira des milliers de leaders de l’innovation, de chercheurs et d’entrepreneurs du monde entier, offrant ainsi un levier pour renforcer ses collaborations et attirer de nouveaux partenaires, est-il estimé. Sans compter un impact économique significatif généré par les visiteurs et un rayonnement accru pour l’écosystème d’innovation. Le congrès sera enfin l’occasion de mettre en lumière les dernières avancées technologiques et les projets innovants développés localement.

“L'accueil de ce prestigieux congrès sur notre territoire constitue une formidable opportunité de rencontres et d'échanges entre leaders de l'innovation au niveau mondial. Ce sera également l’occasion de montrer au monde entier le potentiel considérable de notre technopole” a résumé Jean Leonetti, président du SYMISA et de la CASA.