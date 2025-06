Sophia : après Kinaxia, le groupe français Septeo avale Sequoiasoft

C’est une nouvelle pépite de Sophia Antipolis dont le rachat a été officialisé hier : Sequoiasoft (35 M€ de Chiffre d’Affaires et 400 salariés avec un siège social dans la technopole et des sites à Montpellier et à Barcelone). Spécialisé dans les logiciels pour l’hébergement, la restauration et le bien-être, Sequoiasoft a été repris par le groupe Septeo, lui aussi spécialisé dans l’édition de logiciels professionnels, mais axé sur la comptabilité, l’immobilier, les RH et les professions juridiques. (Photo DR).

Le nom de Kinaxia a disparu, mais son activité est restée dans la technopole

L’acquisition de cette entreprise par le groupe installé dans l’Hérault avait déjà fuité en juillet. L’officialisation est intervenue cependant mardi par un communiqué de Septeo qui annonce compter désormais 2.900 salariés, pour un chiffre d'affaires de 360 millions d'euros. L’acquéreur n’est d’ailleurs pas un inconnu dans la technopole. C’est lui qui, en 2021, avait racheté une autre pépite sophipolitaine, Kinaxia.

Ce dernier nom a certes depuis disparu des radars, mais les activités des différentes marques de Kinaxia (Preventimmo, CityScan…) sont restées sur le site. Elles ont été intégrées dans les unités du groupe et continuent de se développer à Sophia. C’était alors la plus grosse opération de croissance externe de Septeo. Sequoiasoft se situe encore un ton au-dessus. Si le montant de la transaction n’a pas été annoncé, c’est aujourd’hui pour Hugues Galambrun, fondateur et PDG de Septeo, la plus grosse opération.

Gagner la tête des éditeurs de logiciels de l'hospitalité en Europe

Ce rachat a en tout cas du sens. Le nouvel ensemble capitalisera sur l’expertise sectorielle historique de Sequoiasoft et le savoir-faire en matière d’innovation technologique de Septeo. Cette acquisition, outre d’ouvrir Septeo sur un secteur où il n’était pas présent, lui permet aussi de s’implanter en Espagne avec l’entité de Barcelone.

De son côté, Patrice Guyot, président de Sequoiasoft, compte sur un renforcement significatif des moyens technologiques et humains pour gagner rapidement le peloton de tête des éditeurs de logiciels de l’hospitalité en Europe. Acteur historique dans ce domaine, sa société a su développer des solutions logicielles couvrant l’ensemble du parcours client, depuis la réservation online jusqu’au check-out en passant par la gestion des nuitées, de la restauration, des séminaires et du bien-être. Ses solutions sont utilisées par plus de 7.000 clients en Europe et dans le monde tandis que 90.000 professionnels de l’hospitalité utilisent chaque jour ses logiciels.

Jouer des gains de productivité "considérables" de l'IA

Dans une interview au quotidien Les Echos, Hugues Galambrun faisait valoir les investissements en RD de son groupe (35 M€ en 2022) en partie dans l’intelligence artificielle avec la création d’un laboratoire IA. Pour Sequoiasoft, de la RD est prévue pour apporter au client final “plus de personnalisation, en fonction de ses recherches précédentes". Et d’expliquer que “l'IA va générer des gains de productivité considérables pour nos clients dans les prochaines années, en matière de rédaction de contrats, de constitutions de dossiers, de recherche d'identités nommées… “

A Sophia Antipolis, il ne manquera pas de ressources pour soutenir cette ambition.