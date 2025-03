Sophia : Atos opte pour le coworking Rock’n’roll de Sundesk

C’est un déménagement qui, à Sophia Antipolis, témoigne des changements intervenus après la crise Covid dans la façon de travailler en entreprise et, en récurrence, dans l’organisation des espaces de travail. La multinationale Atos, avec ses 350 salariés sophipolitains, quitte les locaux de l’allée Pierre Ziller qu’elle occupait de longue date pour s’installer, pas bien loin, au dernier étage du Business Pôle II (un espace de 1.300 m2). Elle déménage en faisant le choix du co-working et a confié la conception, la création et la gestion de son nouvel espace de travail aux centres d’affaires Sundesk. (Photo DR : les nouveaux locaux d'Atos à Sophia Antipolis avec un espace de travail au style Rock’n’roll composé de différentes zones).

Un lieu de rencontres favorisant la co-construction

Présent dans la technopole depuis 6 ans, Sundesk a ouvert à cette occasion un quatrième espace de travail à Sophia Antipolis. Et il s’est lancé dans une solution inédite pour lui : la conception, la création et la gestion complète d’un espace de travail destiné à une seule entreprise, en l’occurrence Atos. Cette dernière a retenu Sundesk pour sa capacité à concevoir des espaces vivants, qui s’adaptent aux besoins des salariés et à leurs métiers.

“À la recherche de nouveaux locaux plus adaptés à l’évolution de nos modes de travail, nous avons rencontré Sundesk”, explique Lisa Spencer, directrice commerciale Atos Sud-Est. “Avant même de choisir l’emplacement des locaux, nous avons décidé de collaborer avec lui, pour son orientation sur le bien-vivre à travers de nouveaux moyens collaboratifs et une décoration inspirante. Le télétravail étant généralisé chez Atos, notre bureau doit représenter aujourd’hui un lieu de rencontres favorisant la co-construction. C‘est ce que nous allons retrouver avec cette collaboration prometteuse.”

Dans cette réorganisation liée au télétravail, le nouvel espace n’est pas taillé pour accueillir l’ensemble des 350 collaborateurs en même temps. Composé de différentes zones adaptées aux besoins des collaborateurs, il a été conçu pour la partie travail en “présentiel”, ce qui correspond à une centaine de postes en rotation. Pour Karim Houry, fondateur de Sundesk, “ce projet est une évolution du marché immobilier. Il démontre notre capacité à répondre aux besoins spécifiques des entreprises”.