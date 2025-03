Sophia : Aude Hay, nouvelle Directrice de la Transformation d’Oktogone Group

Success story sophipolitaine dans le domaine de l'éducation et de la formation en ligne, Oktogone Group vient de renforcer sa gouvernance avec une nouvelle Directrice de la Transformation. Aude Hay a été nommée à ce poste début février. Sous la direction de Nicolas Montetagaud, Directeur Général, elle siège au comité de direction et pilote les principaux projets de transformation au sein des organisations du groupe.

Ses missions, est-il expliqué, seront principalement orientées sur l'accompagnement des équipes commerciales et opérationnelles dédiées au suivi des apprenants. Son objectif premier sera d'améliorer la satisfaction des apprenants et leur accompagnement tout au long de leur parcours de formation, une priorité pour l'iSCOD et pour VISIPLUS academy, deux entités phares du groupe.

Aude Hay apporte avec elle des compétences analytiques essentielles à travers son parcours financier, alliées à une expertise solide dans le domaine de l'éducation en ligne. Elle a notamment occupé précédemment le poste de Directrice des Opérations chez ADE Online, une entité du groupe AD Education, société spécialisée dans les formations e-learning qui a racheté Oktogone en juin 2022. Aude Hay avait notamment participé à la création de l’organisme de formation ADE Online, spécialisé dans les formations courtes en e-learning. Diplômée de l’ESSEC, avant d’intégrer AD Education en 2021, elle a travaillé plus de 9 ans dans la finance puis s’est tournée vers des fonctions plus opérationnelles tout en gardant une composante financière forte sur ses postes.