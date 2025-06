Sophia : Ausy s’appelle désormais Randstad Digital

Ne l’appelez plus Ausy. Présente à Sophia Antipolis, route des crêtes à Valbonne dans l’ensemble Arcole, l’ESN (Entreprise des services numériques) qui appartient au groupe néerlandais Randstad depuis 2017 (25.000 personnes), a changé de nom hier, mercredi 30 août et s’appelle désormais Randstad Digital. La nouvelle organisation Randstad Digital a été mise en place pour permettre à ses clients “d’accéder aux meilleurs talents ainsi qu’à des services et des solutions de premier plan dans quatre domaines spécialisés : l'expérience client, le cloud et l'infrastructure, les datas & analytics et l'ingénierie produit et digitale”.

Pour Venu Lambu, CEO depuis janvier 2023, “la promesse de Randstad Digital ne se limite pas au présent mais s'étend à l'avenir de la transformation des entreprises". De quoi faire face à un monde du travail défini par trois tendances : la rareté des talents, l'évolution des attentes des clients et la digitalisation rapide de notre environnement