Sophia : avancées et challenges du stockage de données sur ADN

Et si le stockage des données sur ADN pouvait répondre aux besoins exponentiels du numérique dans ce domaine ? C’est le sujet du dernier Forum Numerica de la saison, le jeudi 27 juin de 14 à 15 heures qui a lieu à la fois en présentiel sur le campus SophiaTech (bâtiment F, salle F222) et en visio sur Zoom. La conférence sera animée par un orfèvre en la matière : Marc Antonini (laboratoire i3S à Sophia, UCA et CNRS), l’un des pères de cette technologie.

La quantité de données numériques créées sur notre planète ne cesse en effet d'augmenter : 90 % d'entre elles ont été générées au cours des deux dernières années, entraînant une consommation exponentielle de ressources rares et d'énergie. Pourtant, 70 % de ces données sont dites “froides”, c’est-à-dire qu'elles ne sont quasiment pas utilisées sur une période relativement longue (10 ans ou plus). Le stockage de ces données numériques devient donc un défi crucial pour l’humanité.

Ce dernier rendez-vous avant les vacances permettra aussi de découvrir les avancées actuelles dans le domaine du stockage de données sur ADN, ainsi qu'une solution innovante pour l'encodage d'images numériques en ADN synthétique, développée au laboratoire i3S/CNRS.