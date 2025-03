Sophia : “Avec des Si !”, une nouvelle série de podcasts sur la tech

AVEC DES SI !, c’est une nouvelle série de podcasts dédiés à la tech que lance PodMédias, la société créée à Sophia Antipolis par Frédéric Bossard. Dans un format court, la parole est donnée aux startups, experts, chercheurs de la Tech pour parler actualités, avancées des recherches et projets ! Premier de la série, un “Avec des Si” consacré à l’appli Better Things, avec Stéphane Dévulder, à l'origine du projet. (Photo DR : Frédéric Bossard dans le studio de PodMédias).

Et si votre appli était un objet, ce serait quoi ? Et si c’était un mode d’emploi, un slogan, un cercle vertueux ? En quelques questions, l’occasion de bien comprendre en quoi consiste l’innovation et ce qu’elle peut apporter.

Avec des “si”, est-il expliqué, on ne peut pas forcément faire la révolution. Mais on peut changer notre regard sur le monde. C’est le pari de la série. Le deuxième épisode a été publié aujourd’hui lundi 1 juillet. Il est consacré à la startup sophipolitaine Tidy Up qui met l’IA au service du quotidien avec la gestion intelligente de nos documents numérisés. Cofondateur de la société Léonard Cox se prête au jeu des "si".