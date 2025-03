Sophia : avec ETIncelles, Median Technologies sur le chemin des ETI

Median Technologies à Sophia Antipolis va bénéficier du nouveau dispositif ETIncelles qui vise à transformer 500 PME françaises à fort potentiel de croissance en ETI leaders sur leur marché. La biotech, spécialisée dans l’analyse d’imagerie médicale, fait partie, tout comme le laboratoire d’ophtalmologie Horus Pharma à Nice, de la première promotion de 50 entreprises sélectionnées pour intégrer ce dispositif gouvernemental. Il permet d’identifier pour ces PME les freins, notamment administratifs, à leur croissance afin de mieux les lever et agir comme un catalyseur pour leur développement et leur conversion en ETI, des entreprises de 250 à 4.999 salariés avec un Chiffre d’Affaires allant jusqu'à 1 milliard d'euros.

Median Technologies a intégré en janvier 2023 la première promotion expérimentale du dispositif ETIncelles incluant 50 entreprises, une promotion rejointe en septembre 2023 par une seconde vague de 50 entreprises. Les 100 entreprises actuellement accompagnées par ETIncelles sont réparties sur l’ensemble du territoire français et représentent la richesse de tous les secteurs industriels français.

A l'occasion du lancement officiel du programme par le Président Emmanuel Macron le 21 novembre dernier, Fredrik Brag, CEO et fondateur de la biotech a été reçu au Palais de l'Elysée avec les représentants des autres entreprises sélectionnées, pour une présentation des grandes lignes et étapes de la mise en œuvre. “La trajectoire de croissance que Median Technologies poursuit depuis 2019 est basée sur le très fort degré d’innovation que nous apportons dans le domaine du développement de nouveaux médicaments en oncologie avec notre offre iCRO/Imaging Lab ainsi que dans la prise en charge des patients avec notre suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’IA eyonis™”, a commenté Fredrik Brag.

“Ce dispositif va soutenir nos ambitions de croissance au niveau national, basées notamment sur la mise en place d’un programme de dépistage du cancer du poumon en France, à l’instar de ce qui est déjà fait aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et dans de nombreux pays européens en accord avec les recommandations de la Commission Européenne appelant à la mise en place progressive de programmes de dépistage du cancer du poumon”.

iBiopsy® devient eyonis™

Median annonce une nouvelle identité pour iBiopsy®, son portefeuille de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l’IA et du Machine Learning, et sa division du même nom. La nouvelle identité visuelle de la marque eyonis™ a été dévoilée lors de l’ouverture de la conférence annuelle 2023 de la RSNA (Radiological Society of North America), qui se tient à Chicago, Etats Unis, du 26 au 30 novembre.

La nouvelle marque de Median, eyonis™, place “Eye” au premier plan, pour faire référence à l’aspect visuel de l'imagerie, en l’adossant à “Onis” qui évoque la puissance et l’efficacité de l’imagerie médicale. Ce nom fait totalement écho à la mission de Median explique l'entreprise. La nouvelle marque a pour signature “Catching the Unseen”, une signature qui illustre parfaitement l’engagement de Median à exploiter la puissance de l’imagerie médicale combinée à la force de l’Intelligence Artificielle pour mettre en lumière avec efficacité de nouvelles données jusqu’à présent invisibles et inexploitées, permettant un diagnostic meilleur et plus précoce des patients.