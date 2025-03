Sophia : avec la CIFRE, boostez vos innovations par la recherche

Boostez vos innovations par la recherche ! Développez vos collaborations en embauchant un(e) doctorant(e) ! C’est ce que propose le dispositif CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche) qui permet à une entreprise de combiner la réalité de son activité avec toute l’expertise de la recherche académique. Pour mieux connaître ce dispositif et son usage, le prochain rendez-vous de l’innovation organisé par Université Côte d’Azur sera consacré à la CIFRE. Il aura lieu au Village by CA de Sophia Antipolis mardi 23 janvier de 8h30 à 12h30.

Au programme de cette matinée d’échanges, une présentation du dispositif avec ses avantages financiers, son calendrier, une table ronde avec des cas d’usage sur différents types de projets, des échanges sur les stands (propriété intellectuelle, financement, recrutement…) et une série de rendez-vous one to one “Rencontrer l’expert“.