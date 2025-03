Sophia Awards 2024 : les candidatures sont ouvertes

Les candidatures sont ouvertes pour les Sophia Awards 2024, la 4ème édition de ce concours. Comme les précédentes, elle vise à récompenser deux projets de création d’entreprise les plus innovants, à fort potentiel en IA : Artificial Intelligence For Impact ; Artificial Intelligence For New Innovation. Les candidatures sont à déposer en ligne jusqu’au 14 octobre à minuit. Rester ensuite à soutenir son projet le 13 novembre devant le jury. La remise des Trophées se fera le 28 novembre lors de la soirée Social Event du SophI.A Summit dans la technopole. (Photo WTM : la remise des Sophia Awards 2023 à AiCo Technology pour son processeur SPLEAT qui permet de réduire la consommation énergétique de l'intelligence artificielle et Somanity avec ses exosquelettes modulaires, lauréat de la catégorie “IA For Humanity”).

Le concours est ouvert à tout profil de candidat (chercheur, salarié, étudiant, demandeur d’emploi…). Il s’agit de développer un projet d’entreprise innovante intégrant une technologie en propre dans le domaine de l’IA, (y compris si elle est issue de, ou en lien avec, la recherche publique française), d’avoir un potentiel de création de valeur dans le territoire (POC existante ou non, Entreprises immatriculées ou non).

Organisé par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis en partenariat avec l’Incubateur Provence Côte d’Azur, ce concours a pour objectif d’encourager la création de startups innovantes à fort potentiel dans le domaine de l’IA en lien avec les avancées de la recherche de pointe française. Il marque un engagement de l’écosystème de Sophia Antipolis envers la recherche et l’entrepreneuriat dans le domaine de l’IA. Il est soutenu par le 3IA Côte d’Azur, l’Inria, le pôle SCS, la MIA, le ClusterIA.

Les 2 startups lauréates bénéficieront d’un POD sur l’espace département au WAICF, d’une visibilité dans les événements et médias locaux, d’une participation à la soirée Social Event du SophIA Summit 2024 le jeudi 28 novembre, de 6 mois de pré-incubation par l’Incubateur Provence Côte d’Azur et jusqu’à 2.500 € de financement de prestations externes.