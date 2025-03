SophI.A Awards : victoire d’AiCo et de son processeur pour IA embarquée

Et le lauréat des SophI.A Awards 2023 est AiCo Technology. Cette spin-off du LEAT (Laboratoire d'Electronique, Antennes et Télécommunications ) à Sophia Antipolis, fondée par Edgar Lemaire, a reçu le prix “Artificial Intelligence for innovation” pour SPLEAT. C'est un processeur qui permet de réduire la consommation énergétique de l'intelligence artificielle dans le but de la déployer dans des systèmes embarqués. Le prix lui a été remis vendredi en clôture du SophI.A Summit qui s’est tenu pendant trois jours au Resort Mouratoglou. (Photo WTM : les lauréats des SophiaAwards 2023 en compagnie de Jean-Pierre Mascarelli, président de la Fondation Sophia Antipolis, Laurent Masson, directeur de l'Incubateur PCA et Laure Fagard, Direction développement de la technopole)

AiCo Technology : un champ d'application énorme pour SPLEAT

Huit projets avaient été présélectionnés pour ce concours organisé par la CASA (Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis) en partenariat avec l’Incubateur Provence Côte d’Azur pour récompenser les projets de création d’entreprise les plus innovants en Intelligence Artificielle. Comme l’a souligné Jean-Pierre Mascarelli, président de la Fondation Sophia Antipolis en remettant les prix, au vu de la qualité des projets retenus le jury a décidé d’accorder deux prix supplémentaires. Deux autres startups ont ainsi reçu des mentions spéciales : Moabi pour la catégorie “IA For Attractivity” et Somanity pour la catégorie “IA For Humanity”.

La startup AiCo Technology, qui succède à NeuroPin le lauréat 2022, porte quant à elle un enjeu énorme : permettre aux objets connectés de disposer de capacités de traitement intelligent (vision par ordinateur, traitement du langage naturel, contrôle-commande, etc.). Pour réduire la consommation énergétique de l'IA, le projet s'inscrit dans une démarche bio-mimétique, à la croisée des chemins entre les neurosciences, l'électronique et l'intelligence artificielle. Les applications envisagées incluent la détection d'objets pour les drones, les satellites et les voitures autonomes, le débruitage d'images sur les smartphones, l'isolation phonique et le débruitage pour les écouteurs sans fil, le traitement des commandes vocales pour les véhicules autonomes, les smartphones et les objets portables, ainsi que le contrôle-commande dans les robots. Enorme.

Moabi et Somanity également primés

Moabi, fondée par Jean-Michel et Jonathan Brossard, propose une solution de sécurité proactive, basée sur du Reverse Engineering. Elle permet d'auditer les logiciels, les microprogrammes, les binaires et leurs dépendances, selon les métriques représentatives des meilleures pratiques mondiales. Moabi se charge aussi d’accompagner les sociétés dans la sécurité de leur processus de développement dans les domaines du véhicule connecté, de l’IoT, de l’industrie 4.0, de la 5G. www.moabi.com / info@moabi.com

Somanity, fondée par Mathieu Meran, conçoit un exosquelette modulaire innovant qui vient améliorer la mobilité des personnes en situation de handicap. Ce dispositif est caractérisé par sa modularité, avec cinq modules indépendants pour adapter la structure de l'exosquelette aux besoins spécifiques des patients, qu'il s'agisse de handicaps partiels ou totaux. Leur dispositif permettra donc à toute personne atteinte d’un handicap moteur, de pouvoir marcher, courir et retrouver le contrôle sur son propre corps grâce au 1er exosquelette imprimé en 3D ! La startup a reçu récemment le Prix d’entrepreneuriat Les Victoires by Garance, qui avait mis en avant l’accessibilité de ces exosquelettes proposés à un prix en dessous de 10.000€.

Cinq autres projets en exergue

Les cinq autres projets retenus méritent également d’être cités.