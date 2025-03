Sophia : AzurIA, lauréat de l’appel à projets français “ECONUM”

La startup sophipolitaine AzurIA est l’un des 4 lauréats français sélectionnés pour le soutien au développement d’une économie numérique innovante, circulaire et à moindre impact environnemental, projets financés à hauteur de 6,5 M€. Organisé dans le cadre de France 2030 et opéré pour le compte de l’Etat par l’ADEME, l’appel à projets “ECONUM”, était piloté par le Commissariat général au Développement durable, la Direction générale des Entreprises (DGE) et le Secrétariat général pour l'investissement. (Photo DR : AzurIA avait profité en avril dernier de plusieurs brûlages dirigés dans le haut pays, pour valider de nouveaux capteurs).

Une alerte en temps réel à partir de données vidéo

Porté par la société AzurIA implantée à Sophia Antipolis, le projet PLUG IA vise à accroître la réactivité des secours à travers un boîtier intelligent éco-conçu. Ce boîtier permet la détection et l’alerte en temps réel à partir de données vidéo, tout en réduisant voire supprimant le stockage de données. Installé à proximité de caméras sur des points hauts (mats, drones), il est destiné aux services de protection environnementale, la sécurité civile et la défense, en premier lieu pour la prévention des feux de forêt.

Une maquette fonctionnelle a été développée à l’aide d’une bourse French Tech Emergence attribuée fin 2021, et des démonstrations ont été menées sur le terrain pour les SDIS en Alpes Maritimes et en Sologne. L’enjeu est d’allier le potentiel de la deeptech avec des dispositifs frugaux afin d’amplifier les capacités de secours sur des espaces terrestres et maritimes.

Stratégie d’accélération “Numérique écoresponsable”

La stratégie d’accélération “Numérique écoresponsable” a pour objectif d’aider les acteurs du secteur à passer à une phase concrète d’engagement pour réduire l’impact environnemental du numérique. Principal levier économique de cette stratégie, l’appel à projets “ECONUM – Soutien à une économie numérique innovante, circulaire et à moindre impact environnemental” vise à favoriser le développement d’une nouvelle filière. L’enjeu est d’agir sur trois piliers de l’économie circulaire : l’éco-conception, le réemploi et le reconditionnement, et les modes de production responsables.

Les trois autres lauréats français de cette première relève d'ECONUM sont :