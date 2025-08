Sophia : BiOceanOr réussit un tour de table de 2 M€

Du carburant pour BiOceanOr, société sophipolitaine qui a mis l’IA au service de l’aquaculture avec ses stations sous-marines connectées qui surveillent en temps réel la composition et la qualité des eaux. La société pilotée par Samuel et Charlotte Dupont a réussi un tour de table de 2 M€ composé de 1,5 M€ en fonds propres et de 500.000€ de subventions attribués dans le cadre du concours d’innovation i-Nov. Un financement qui va être affecté à la R&D. C'est le second tour de table de BiOceanOr qui en 2020 avait levé 1,5 M€ en accueillant à son capital le fonds régional Région Sud Investissement, le fonds impact belge Inventures Investment Partners et un club deal d’investisseurs coordonné par Blue Oceans Partners.