Sophia Business Angels dévasté par le décès d’Eric Cokini, son vice-président

Le Club Sophia Business Angels est dévasté. Il a appris en fin de matinée le décès de son vice-président, Eric Cokini qui s’est noyé hier en mer, victime vraisemblablement d’un malaise. Agé d’une cinquantaine d’années, toujours actif, très sportif, rien ne laissait présager d’une disparition aussi brutale dans ces conditions. Tous ceux qui travaillaient avec lui se rappellent le visage d’un homme affable, dynamique, souriant, toujours à l’écoute. Il laisse une épouse et trois enfants.

Titulaire d’un Master en Finance (HEC), Eric avait réalisé la plus grande partie de sa carrière professionnelle à l’international en distribuant les produits et technologies des sociétés françaises. Il bénéficiait également d’une expérience réussie en gestion d’associations et d’ONG et coopérait avec les acteurs et Technopoles du Département (Sophia Antipolis, Ecovallée, …). Il était Administrateur du Club de Nice Energie et Géopolitique et avait été décoré en 2011 de l’Ordre National du Mérite pour ses actions à l’international. En 2016, il avait créé la startup Ynnova afin de rendre accessibles aux entreprises et collectivités de nouveaux leviers numériques et réglementaires de croissance dans la Gouvernance des données et le RGPD.

A son épouse, ses enfants, nous présentons nos plus vives condoléances.