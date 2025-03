Sophia : candidatez au Village by CA, promotion 2024

Le Village by Crédit Agricole Provence Côte d'Azur de Sophia Antipolis lance son nouvel Appel à candidatures promotion 2024 ! Il s'adresse aux dirigeants d’entreprises innovantes qui souhaitent faire décoller leur croissance. Campus business et finance spécialisé en transformation et performance d'entreprise, il propose un accompagnement qui s'appuie sur une plateforme digitalisée et des contenus opérationnels. 'est aussi un lieu de vie, de rencontres, et d'échanges où dirigeants, salariés, et investisseurs viennent collaborer pour prendre et donner du savoir. Un booster pour la croissance !