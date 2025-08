Sophia : Capgemini va installer ses équipes dans “The Hive”

Après Orange qui a réuni ses différentes entités aux Triades, NXP qui déménage dans l’ensemble flambant neuf Naturae du groupe Courtin, Capgemini va recentrer ses équipes sophipolitaines dans un nouveau bâtiment "The Hive" en construction sur l'ancien site de Socotec, route des Dolines, entre gare routière, Business Pôle et place Bermond. Orange avait rénové entièrement un ensemble de bâtiments laissé libre par Amadeus pour y installer un Campus Sophia bien dans les normes du nouvel immobilier, Capgemini choisit un immeuble bioclimatique représentatif du nouvel immobilier tertiaire sophipolitain.

The Hive et ses bureaux bioclimatiques

C’est ce qu’annonce ETXE Promotion à travers la signature de son premier BEFA (Bail en l’Etat Futur d’Achèvement) signé avec le groupe du CAC 40 sur son nouveau programme The Hive. Dans ce bâtiment de près de 3.000 m², le groupe leader des services de la transformation numérique (360.000 collaborateurs dans le monde) occupera un peu plus de 1.500 m2.

The Hive et ses bureaux bioclimatiques s’inscrivent dans le courant du nouvel urbanisme tertiaire de la technopole et dans la ligne du grand programme actuel de reconstruction de Sophia sur Sophia. Le bâtiment en premier lieu est reconstruit dans une démarche RSE sur un ancien site des années 80. Il est multi labellisé : Label BREEAM niveau Good ; RT 2012 – 20% ; Label Cycling score (mobilité douce, 1er immeuble certifié niveau Gold à Sophia Antipolis) ; Label Wiredscore (également 1er immeuble certifié niveau Gold dans la technopole).

Un lieu de vie compatible avec les nouveaux usages

Comme pour les derniers programmes d’immobilier tertiaire que la technopole présentait en mars au MIPIM de Cannes, The Hive apporte aux utilisateurs un lieu de vie compatible avec les nouveaux usages et joue la sobriété énergétique, garantie d’une conduite citoyenne et d’économies dans la gestion des locaux : terrasse privative avec vue, rooftop végétalisé, locaux vestiaires et douches, parking vélo avec alimentation pour vélos électriques, espaces de travail dédiés aux nouveaux usages, immeuble basse consommation…

Pour ETXE Promotion, groupe 100% familial, cette signature avec un groupe international, “confirme le succès des orientations stratégiques mises en place depuis plusieurs années pour développer des programmes immobiliers intégrés au territoire, apportant aux utilisateurs de demain des lieux de vie compatibles avec les nouveaux usages”.

De l'importance du nouvel immobilier sophipolitain

Cette dernière implantation illustre aussi la capacité de Sophia Antipolis à continuer d’attirer et de fidéliser des entreprises internationales de renom et d’établir des partenariats durables. Capgemini était déjà présent sur la technopole (Capgemini Cloud Infrastructure et Capgemini application services à Biot, Capgemini DEMS sur la partie Mougins). Son installation dans “The Hive” (la ruche) va l’ancrer un peu plus au coeur de la technopole. De l’importance du nouvel immobilier sophipolitain dans le nouvel âge qui s’engage pour Sophia Antipolis.