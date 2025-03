Sophia : cent lycéens disputeront les Olympiades des sciences de l’ingénieur

Au total 28 équipes, représentant 100 élèves de première et terminale de l’académie de Nice, seront en lice pour les Olympiades des sciences de l’ingénieur, concours qui se jouera dans la matinée du 16 mai de 9h30 à 13h30 à Mines Paris-PSL Campus Pierre Laffitte Sophia Antipolis. Organisé par l’UPSTI (Union des professeurs de sciences et des techniques industrielles) cet événement est orchestré conjointement par Donatien Cornette, professeur au Lycée International de Valbonne et Pierre-Olivier Bouchard, professeur Mines Paris-PSL, centre de Mise en forme des Matériaux.

Les projets sont très variés avec un intérêt marqué pour la récupération d’énergie (issue des eaux grises, de cheminées, du mouvement, de la vibration de l’air) ou à l’amélioration de la pratique sportive (handball, sport automobile, crossfit). Une trentaine de jurys (scientifiques, professeurs, doctorants et post-doctorants) participeront à la sélection des projets qui iront en finale nationale. Des finales qui se dérouleront sur le site de l’école d’ingénieurs Centrale Supélec - Université Paris-Saclay le 23 mai prochain.