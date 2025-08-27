Sophia : CentraleSupélec Alumni engage le débat sur la transition bas carbone

"Doit-on réviser les objectifs de neutralité carbone de 2050 ?" : après un été caniculaire, c’est la question que pose l'association CentraleSupélec Alumni Côte d'Azur dans sa conférence de rentrée. Elle aura lieu au campus SKEMA de Sophia Antipolis le jeudi 9 octobre à 18h30. Des intervenants de haut-vol animeront le débat sur la SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone) :

Jean Pisani Ferry , Ingénieur et président de l'Institut de l'Economie pour le Climat, auteur du rapport "Les incidences économiques de l'action pour le Climat" rendu à la Première Ministre en 2023 interviendra sur les impacts économiques de la SNBC

Vincent Penasse, ingénieur et "Shifter" (Shift Project, e think tank de la décarbonation de l'économie)

ingénieur et "Shifter" (Shift Project, e think tank de la décarbonation de l'économie) Laure Teysseyre, ingénieure et responsable de la Mission Climat à la Métropole Nice Côte d’Azur qui parlera de la déclinaison locale du plan Climat.



