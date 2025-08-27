Fermer le menu
Logo WebtimeMedias

L'éco de la Côte.

Rechercher
Accueil

Accueil

Explorer

Explorer

Agenda

Agenda

Recherche

Recherche

Brèves

Brèves

Ouvrir le menu
Logo WebtimeMedias
Ouvrir le menu
Flash
Flash :

27 août 2025, par Jean-Pierre Largillet

Sophia : CentraleSupélec Alumni engage le débat sur la transition bas carbone

Partager sur X

Partager sur LinkedIn

2 minutes

"Doit-on réviser les objectifs de neutralité carbone de 2050 ?" : autour de cette question, l'association CentraleSupélec Alumni Côte d'Azur ouvre le débat sur la Stratégie Nationale Bas Carbone et son impact économique dans une conférence de rentrée le 9 octobre à SKEMA Sophia.

"Doit-on réviser les objectifs de neutralité carbone de 2050 ?" : après un été caniculaire, c’est la question que pose l'association CentraleSupélec Alumni Côte d'Azur dans sa conférence de rentrée. Elle aura lieu au campus SKEMA de Sophia Antipolis le jeudi 9 octobre à 18h30. Des intervenants de haut-vol animeront le débat sur la SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone) : 

  • Jean Pisani Ferry, Ingénieur et président de l'Institut de l'Economie pour le Climat, auteur du rapport "Les incidences économiques de l'action pour le Climat" rendu à la Première Ministre en 2023 interviendra sur les impacts économiques de la SNBC
  • Vincent Penasse, ingénieur et "Shifter" (Shift Project, e think tank de la décarbonation de l'économie)
  • Laure Teysseyre, ingénieure et responsable de la Mission Climat à la Métropole Nice Côte d’Azur qui parlera de la déclinaison locale du plan Climat.


+ d’infos et inscription

Dernières actualités

Retour à l'accueil

Retour à l'accueil