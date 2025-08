Sophia : "ChatGPT et IA Génératives" avec Daphné Marnat (Unbias ia)

"Chat GPT & IA Génératives" : c'est le thème d'une conférence organisée vendredi 7 juillet de 11h30 à 14h30 au Business Pôle de Sophia Antipolis. La conférence sera animée par Daphné Marnat, fondatrice de la startup Unbias ia, entreprise deeptech spécialisée dans l'identification et la gestion de biais en IA. Unbias se positionne notamment contre le "sexisme ordinaire" et se propose de supprimer les biais sexistes que l'on peut trouver dans les chatbots et traducteurs automatiques. Gratuit. Sur inscription : b.gautier@agglo-casa.fr