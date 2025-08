Sophia : Christophe Courtin, au top des Business Angels français les plus actifs

Ne cherchez pas à l’autre bout de la France le Business Angel français le plus actif de l’année. Il est à Sophia Antipolis : il se nomme Christophe Courtin, le fondateur du Groupe du même nom qui révolutionne depuis cinq ans l'immobilier tertiaire sophipolitain. C'est ce que révèle le classement qu'Angelsquare a réalisé pour le magazine Challenges. Christophe Courtin s’y trouve placé au sommet du top 30 des BA français les plus actifs, devançant Arnaud Zilliox, fondateur de Witik et Andréa Bensaid (Eskimoz).

Fondateur de Santiane (comparateur d'assurances en ligne) qu'il a revendu en 2015 pour une centaine de M€ et aujourd'hui promoteur et créateur d'espaces de travail flexibles avec Flex-O, Christophe Courtin est aussi un grand investisseur dans les jeunes pousses innovantes. Son “autre” ADN. Avec 3,2 M€ investis dans 27 startups (Alice et Bob, ExactCure, Sesame, Aria, SEBA Bank…) depuis le 1er janvier 2022 et des tickets moyens de 100 à 250.000 €, il est au "top" du top 30.

Ce classement des 30 BA les plus actifs “met en avant des visages familiers tout en accueillant de nouveaux Business Angels provenant de parcours très divers. Ils continuent de sélectionner leurs startups et d’investir de manière autonome”, explique l’organisateur. BA depuis 6 ans, le fondateur du Groupe Courtin y était classé en 2019 à la 9ème position. Il a donc largement progressé depuis. Certes, il n'est pas encore entré dans le “Panthéon des Business Angels français”. Cet autre et nouveau classement d'Angelsquare liste les Business Angels qui ont joué un rôle majeur dans la professionnalisation du domaine et se trouve dominé par Pierre-Edouard Utérin (155 M€ investis dans 30 starups) devançant largement Xavier Niel (30 M€ dans 135 startups). Mais il devrait y entrer vite.

Photo DR : Christophe Courtin