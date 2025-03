Sophia : Cintoo lève 37 M€ pour ses “jumeaux numériques”

Cintoo vient de se donner les moyens de sérieusement décoller. Spécialisée dans les “jumeaux numériques” pour la construction et l’industrie, la scale-up de Sophia Antipolis vient d’annoncer avoir clôturé avec succès un tour de financement de série B de 37 millions d'euros. En 2022, elle avait déjà levé 5,3 M€ pour accélérer sa croissance. Un développement qui lui avait permis d’installer en plus grand aux Templiers son site de R&D de Green Side. (Photo DR : l'équipe de R&D sophipolitaine à Biot).

Ce nouveau tour de table a été mené par Partech, une société d'investissement technologique mondiale, avec les investisseurs existants Amavi Capital et Armilar Venture Partners qui ont également rejoint l’opération. Cet apport de fonds va permettre à Cintoo d’améliorer sa plateforme SaaS en élargissant son portefeuille d'intégrations et de doubler ses investissements pour fournir des applications de pointe pour les secteurs de la construction et de l'industrie.

Il s'agira notamment, explique la société dans un communiqué, de s'appuyer sur sa toute nouvelle expérience de métavers industriel et sur ses capacités de marquage automatique des actifs. L’enjeu est de taille : pour de grands bâtiments complexes, la compréhension des aménagements sera améliorée grâce à une IA capable de déterminer les différents types d’équipements installés et leurs fonctions. En quelque sorte, un “jumeau numérique” intelligent.

"Cet investissement nous permettra d'accélérer le développement de notre plateforme, d'étendre notre présence mondiale et de continuer à innover dans le domaine de la gestion du site Reality Data” a commenté Dominique Pouliquen, le PDG, serial entrepreneur sophipolitain (il avait créé Realviz au début des années 2000, startup revendue à Autodesk). “Ce financement témoigne de la valeur et du potentiel de la plateforme Cintoo, et nous aidera à répondre à la demande croissante de nos clients dans de multiples secteurs d'activité."

La scale-up compte aussi par cette opération se renforcer sur les marchés mondiaux. Sur le marché américain (implantée à Miami elle réalise 60% de son CA aux Etats-Unis) mais également européen. Elle espère aussi aller chercher des contrats en Asie, dans le Pacifique et en Amérique du sud. L’explosion du marché mondial de la numérisation 3D (il devrait atteindre 16,7 milliards de dollars d'ici 2030) lui ouvre de belles perspectives. Pour assurer ces ambitions, elle va renforcer rapidement ses équipes et envisage de doubler ses effectifs (passer de 50 à 100 collaborateurs) dans les mois à venir.