Sophia Club Entreprises : Moussa Belkhiter réélu avec une équipe renouvelée

Un second mandat à la présidence de Sophia Club Entreprises pour Moussa Belkhiter et un conseil d’administration rajeuni : c’est ce qui ressort de l’Assemblée générale de l’association de dirigeants d’entreprises (220 membres représentant environ 50% des emplois de la technopole), AG qui s’est tenue vendredi dans les locaux du Village by CA de Sophia. Réélu à la présidence, Moussa Belkhiter est administrateur du club depuis 2019. (Photo DR : le nouveau bureau de Sophia Club Entreprises avec de gauche à droite, Maureen Clerc, Célia Augé, Moussa Belkhiter, Christophe Frey et Marjorie Bihoreau).

"Un bureau plus féminin, plus jeune, reflétant la diversité des membres"

Moussa Belkhiter est actuellement Group Vice-Président de ST Microelectronics, un leader mondial des semiconducteurs (CA 2023 de l’ordre de 17Mds$, 12ème rang mondial). Il est en charge du groupe “Microcontrollers & Digital IC’s” et directeur du site de Sophia Antipolis. Précédemment Responsable des centres R&D de NXP Semiconductors (2015-2022), Samsung Electronics (2013-2014) et Texas Instruments jusqu’en 2013, membre du Pôle de Compétitivité SCS dont il a été Président, c’est un membre très actif de l’écosystème Sophipolitain des semiconducteurs depuis de nombreuses années.

“J’ai voulu composer un bureau plus féminin, plus jeune et reflétant la diversité des membres du Club” a-t-il commenté. Cinq femmes et sept hommes constituent un conseil d’administration qui se rapproche de la parité avec un Vice-Président et une Vice-Présidente. “Les enjeux du développement économique durable et sobre, nous invitent à éclairer la prospective économique de la technopole de notre compréhension des tendances de l’industrie” a-t-il ajouté.

Le nouveau Conseil d'Administration

Pour cette année qui est celle du 35ème anniversaire du Club, Denis Lacroix (Amadeus) et Jeanick Brisswalter (Université Côte d’Azur) sont réélus au Conseil d’administration. Marjorie Bihoreau (Thales DMS France), Caroline Briand (Air France) et Johan Ransquin (Ademe) sont également élus pour l’exercice 2024 – 2025. Ce conseil est ainsi composé de :

Moussa Belkhiter (STMicroelectronics), Président

Contribuer au dynamisme de Sophia

L’Assemblée Générale a donné aussi l’occasion de rappeler la vision portée par le Club : après 50 ans de croissance continue, Sophia Antipolis conserve un potentiel de croissance et de développement considérable, dont la concrétisation repose sur un écosystème stimulé par l’innovation, la coopération et une large mutualisation de moyens entre les acteurs. Une vision stratégique qui est cohérente avec les objectifs de la collectivité et porte l’ambition d’améliorer constamment la performance des entreprises du territoire, en stimulant la qualité du milieu dans lequel elles évoluent.

SCE y participe par sa connaissance des industries et des services, par son expérience de la technopole, par le renforcement de sa dimension international et par les valeurs qu’elle porte d’une croissance respectueuse de la planète. “Nous continuerons de contribuer au dynamisme de Sophia, avec détermination et clairvoyance, au travers d’initiatives et de propositions concrètes, ambitieuses et réalistes, pour garantir une évolution positive et durable à notre technopole, si singulière, assurant ainsi la performance des entreprises sophipolitaines”, a résumé Etienne Delhaye, directeur opérationnel du club.