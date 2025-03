Sophia : collaborer avec les grands groupes pour les deeptech ?

Pour une startup deeptech, la collaboration avec un grand groupe est-elle une solution pour un développement rapide ? C’est cette question, sous l’angle “Collaboration avec les grands groupes : défi ou opportunité pour les startups deeptech ?" que traitera la prochaine “MiniKonf” de l’Incubateur Provence Côte d’Azur. Elle aura lieu en partenariat avec le Business Pôle de Sophia Antipolis, le Hub de l’innovation, Cannes Bastide Rouge, TVT Innovation, InnovaGrasse, et Grasse Biotech le 5 novembre de 10 à 12 heures au Business Pôle (Espace Nida - RDC.

Le contexte ? Il est souvent fait état de la nécessité pour les grands groupes et les deeptech de travailler ensemble. Néanmoins, il existe des différences structurelles profondes entre les startups tech et les corporate. Alors est-ce vraiment un passage obligé et comment en tirer de la valeur ? Des relations entre entreprises à la contractualisation d’un accord en passant par la compréhension réelle des objectifs d’un PoC, quelles sont les grandes étapes à franchir et sont-elles forcément synonymes de collaborations qui fonctionnent ?

Avec Déborah Joncour, CEO de Say Tomorrow , Pascal Arbault, CEO de Davi.ai et Gaël Soulat, CEO de Polyplus, l’occasion de partager toutes les bonnes pratiques et alternatives à travers des retours d’expériences percutants.