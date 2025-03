Sophia : collectivités locales et numérique responsable

“Les collectivités locales actrices d'un numérique responsable” : c’est le thème d’un séminaire organisé au Campus Orange de Sophia Antipolis (rue des Amandiers) le jeudi 11 avril de 8h30 à 12h30 par l’ADM06 avec Orange. Après les introductions de Jérôme Viaud, Président de l'ADM06 et Laurent Londeix, Délégué Régional Orange Provence Côte d’Azur, il sera question de la définition d’un numérique responsable par l’ADEME et des enjeux réglementaires pour les collectivités locales. Un atelier participatif pour passer à l’action et appliquer concrètement la RSE au sein des collectivités locales viendra clôturer la matinée de travail.