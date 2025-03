­Sophia : combiné Nuit des Acteurs du Numérique et Challenge Jeunes pousses

Deux en un ! Pour une deuxième fois, l’association Telecom Valley associe la Nuit des Acteurs du Numérique avec le lancement du Challenge Jeunes Pousses dans une soirée qui aura lieu le 22 octobre à Inria Sophia Antipolis de 18 à 21 heures. Cette soirée sera placée sur le thème de l'Intelligence Artificielle : “U𝐭𝐢𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥’𝐈𝐀 𝐞𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞 : 𝐐𝐮𝐞𝐥𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐧𝐨𝐬 𝐯𝐢𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 ?”.

Au programme une conférence animée par des professionnels suivie de 4 ateliers d’intelligence collective sur le déploiement de solutions IA, l'𝐞́𝐭𝐡𝐢𝐪𝐮𝐞, l'𝐞́𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞́𝐭𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 et les cas d’usage. Ces ateliers commenceront à 19 heures et, en parallèle, sera lancé le Challenge Jeunes pousses, le concours d’entrepreneuriat étudiant avec pitchs des équipes déjà formées et temps d’échanges entre équipes et mentors.