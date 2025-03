Sophia : comment intégrer l’IA dans son entreprise

“Solutions IA "Quick Win" by iPepper” : c’est le thème d’un événement qui aura lieu mercredi 5 juin de 9 à 16 heures au Village by CA de Sophia. S’il existe aujourd’hui nombre de conférences sur l’IA et si elles sont vulgarisatrices et informatives, elles n'abordent pas ou peu les usages concrets de cette technologie. Le retour fréquent des patrons de PME et d’ETI est qu’ils ne voient pas les utilisations concrètes de l’IA à leur niveau.

L’idée a donc été de créer un événement pour présenter des solutions opérationnelles permettant aux dirigeants de repartir avec une vue claire, en ayant en tête qu'intégrer l'IA dans leur entreprise est réalisable facilement et pas forcément onéreux. Une plénière et 5 ateliers viendront répondre concrètement à la question comment intégrer l’IA dans ma boîte et apporteront des solutions “Quick Win” avec les financements associés.