Sophia : comment l’IA modifie les métiers de l’énergie

A l’intention des acteurs des systèmes énergétiques, le pôle SCS, en collaboration avec Capenergies et le Club Systèmes Énergétiques organise une Rencontre IA & Energie hybride sur le thème “Comment l’IA modifie la gestion des systèmes énergétiques et ses métiers ?”. Elle aura lieu le 2 avril de 8h30 à 14h30 à l’École des Mines Paris à Sophia Antipolis (1 rue Claude Daunesse) et en ligne. L’occasion de découvrir les applications de l’IA dans les systèmes énergétiques (réseaux, anticipation des marchés énergétiques, performance…) et de participer à un débat sur la transformation des métiers.

L’intelligence Artificielle (IA) a un impact significatif sur la gestion des réseaux énergétiques, apportant des améliorations importantes en termes d’efficacité opérationnelle, de fiabilité et de durabilité. En investissant dans le développement des compétences de manière proactive, les acteurs du secteur de l’énergie peuvent mieux positionner leurs équipes pour réussir dans un environnement en constante évolution, tout en maximisant les avantages de l’intégration de l’IA.