Sophia : comment l’IA réinvente le marketing digital

“L'Intelligence Artificielle, moteur de votre croissance” : c’est le thème qu’a retenu Mi4, société sophipolitaine spécialisée dans l’inbound marketing, pour une matinée qu’elle organise en partenariat avec HubSpot et Aircall, à la Maison de l'IA à Sophia Antipolis le 5 décembre prochain de 10h30 à 14 heures. Comment l’IA réinvente le marketing digital ? Pourquoi l’ère de la vente traditionnelle est révolue ? En quoi l'IA transforme déjà la relation client ? Des réponses seront apportées à ces questions au cours de cette matinée qui donnera l’occasion d’explorer le rôle de l'intelligence artificielle (IA) dans le marketing, les méthodes de vente, la relation client et plus globalement dans la croissance des entreprises. Il est prévu également une visite du showroom de la Maison de l'IA pour découvrir les applications pratiques de l'IA dans divers domaines.

Gratuit, mais inscription obligatoire (via LinkedIn) en raison du nombre de places limité.