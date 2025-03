Sophia : Datafari au Big Data & AI Paris

Sur le même créneau que le WAICF (World AI Cannes Festival) et organisé également par Corp, filiale du groupe d’événementiel RX, le Big Data & AI Paris tiendra sa 13ème édition les 15 et 16 octobre à Paris Expo Porte de Versailles. Il propose aux décideurs et acteurs de l’écosystème deux jours immersifs dans l’univers du Big Data et de l’IA en France ainsi que des échanges avec les experts les plus pointus autour des nouveaux enjeux et défis d’intégration. Startup sophipolitaine du numérique, France Labs Datafari y participera et présentera en avant-première son module d'IA générative sur son moteur de recherche Datafari qui permet non seulement de chercher des documents, mais aussi de "discuter" avec eux

Quant au WAICF, il célébrera l’Intelligence artificielle sous toutes ses formes lors de sa 4ème édition au Palais des Festivals de Cannes du 13 au 15 février 2025.