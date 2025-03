Sophia : David Gurlé invité de la conférence “Esprit Laffitte” de rentrée

Fondateur de la licorne Symphony dont l’un des centres de R&D a été implanté à Sophia Antipolis et actuellement fondateur et CEO de la startup Hive, le Cannois David Gurlé sera l’invité du rendez-vous de rentrée de l’Association des Amis de la Fondation Sophia Antipolis, son 3e petit-déjeuner conférence “Esprit Laffitte”. Le vendredi 27 septembre, David Gurlé sera de 8h30 à 10h30 à la médiathèque Colette de Garbejaire à Sophia Antipolis. Sur le thème “La vie trépidante et incertaine d’un entrepreneur !”, il nous parlera de son parcours d'entrepreneur et de la manière dont lui et son équipe, avec Hive, revisitent le concept de Cloud pour en faire un outil communautaire partagé. (Photo DR : David Gurlé).

C’est une nouvelle et captivante aventure entrepreneuriale qu’il a lancé il y a deux ans et pour laquelle il a déjà réussi deux belles levées de fonds : une première levée de fonds d’amorçage de 7 millions d’euros en juillet 2022, suivie d’une levée de fonds de série A à 12 millions de dollars et avril 2024. Gratuit. Sur inscription (la billetterie est déjà en ligne).

Le contenu du colloque du 7 juin désormais en ligne

L’Association des Amis de la Fondation Sophia Antipolis que préside Janny Plessis a d’autre part mis en ligne le contenu du colloque “Esprit Laffitte” qu’elle avait organisé le 7 juin dernier sur le thème “10 ans pour sauver l’humanité ?”. Il avait donné lieu à de remarquables interventions qui méritaient d’être partagées. Les vidéos des keynotes et tables rondes sont accessibles sur sa chaîne YouTube.