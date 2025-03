Sophia : de l’importance du feedback dans la performance commerciale

De "l'importance du feedback" : c’est ce que va montrer la conférence qui est organisée demain mardi 20 février de 18h30 à 23h00 au Village by CA de Sophia Antipolis par l’équipe DCF Côte d'Azur en partenariat avec le Village by CA PCA et du Crédit Agricole PCA. Dans un environnement commercial en constante évolution, la capacité à fournir un feedback constructif et motivant est cruciale ont constaté les DCF. Ils ont aussi invité plusieurs intervenants sur le thème “Optimiser la Performance Commerciale grâce au Feedback Efficace”.

Au programme :

Conférence de Siegfried Haack , sur la thématique de la soirée . Cette conférence apporte des stratégies concrètes pour améliorer le performance et celles des équipes à travers des techniques de feedback innovantes et efficaces : techniques pour formuler un feedback qui inspire et motive ; méthodes pour maîtriser cet art et en faire un tremplin vers l'excellence professionnelle et personnelle.

Pitch d'une start-up accompagnée par le Village by CA PCA, Kizwork avec Laurent Chivallier, avec exercices de feedbacks.

avec exercices de feedbacks . Intronisation des nouveaux membres DCF et usages d'innovations présentes au Village by CA.

Cocktail networking et dégustation de la start-up Dare and Drink (Mistral, Cintu et Bartavelle).

