Sophia : de nouveaux partenariats stratégiques avec le monde de l'innovation

La Fondation Sophia Antipolis poursuit le rapprochement engagé avec les parcs technologiques internationaux et les grands centres d’innovation de la planète. En septembre dernier, elle avait signé ainsi son retour au sein de la communauté internationale des parcs technologiques et zones d’innovation en redevenant membre en plein de l’IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation), une association qu’elle avait contribué à créer. (Photo DR : la délégation du MIT accueillie par la Fondation Sophia Antipolis avec Philippe Mariani, directeur des Relations Internationales et Sylvain Rouget, directeur du Développement).

En octobre, la Fondation Sophia Antipolis, qui assure désormais la promotion de la technopole, a poursuivi ce travail de maillage avec le Vietnam, la Thaïlande, la Chine et le MIT aux Etats-Unis. En Thaïlande, elle s’est rendue au Thailand Science Park. Au Vietnam, elle a participé à l’inauguration d’un campus FTP, entreprise de conseil en haute technologie de plus de 60 000 personnes, récemment installée à Sophia Antipolis. Ces rencontres ont eu lieu dans la technopole de Hoa Lac, science park membre d’IASP avec lequel ont démarré les premières coopérations autour notamment de la cible talents.

Le MIT, lui, est venu à Sophia Antipolis. Une délégation du célèbre Massachusetts Institute of Technology a été accueillie par la FSA avec Myriam Zuber, Directrice des programmes MIT France et MIT Belgique, et Olivier Cadet, Directeur de Industrial Liaison Programme MIT. A travers des rencontres avec des décideurs et entreprises sophipolitaines, l’objectif était de présenter un programme de stages visant à associer des étudiants du MIT à des projets au sein des entreprises ou des laboratoires de la technopole. Ces stages, d'une durée de 2 à 6 mois, sont entièrement financés. Une voie ouverte au développement de projets de collaboration entre l'écosystème de Sophia Antipolis et le MIT.

Fin octobre, c’est une délégation de haut niveau de la municipalité de Pékin qui a été reçue. À cette occasion, la Fondation a concrétisé un accord de partenariat avec le parc scientifique Dongsheng International Science Park, le deuxième parc technologique mondial après la Silicon Valley. Ce partenariat stratégique vise à connecter les talents chinois et sophipolitains, réunissant incubateurs, accélérateurs, grandes entreprises et startups. Cette visite a également été l'occasion pour l'équipe Talent & Careers de SKEMA Business School, qui dispose d’un campus en Chine à Suzhou, de présenter ses ambitions dans la formation des talents de demain.

Tout un travail de maillage appelé à se poursuivre pour connecter la technopole avec le monde de l'innovation technologique.