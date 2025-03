Sophia : déjà plus de 70 entreprises pour le Challenge de la Mobilité

Relever ensemble le défi d’une mobilité plus durable : c’est l’objectif du Challenge Mobilité Sophia Antipolis que Sophia Club Entreprises et l’ADEME, Agence de la Transition Ecologique, organisent depuis 2016 et dont l’édition 2024 se jouera du 16 au 20 septembre à l'occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité. Les règles de la compétition sont simples explique Sophia Club Entreprises : on inscrit son établissement ; on choisit et expérimente un ou plusieurs modes transport (vélo, marche, covoiturage, transports en commun) et on motive ses collèges (chaque trajet alternatif rapporte des points à l’entreprise). Plus de 70 établissements sont déjà inscrits, ce qui signifie plusieurs milliers de participants !