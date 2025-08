Sophia : des podcasts qui donnent la chaleur de la voix à votre communication

C’est parti pour les podcasts de Wacan. Basée à Sophia Antipolis, l’agence spécialisée dans la communication corporate a cherché à élargir ses activités en acquérant la marque Podmedias. Lancée en octobre dernier, elle propose de communiquer autrement en créant, éditant et gérant des webradios et/ou des podcasts aux contenus sur mesure pour les collectivités et les entreprises. (Photo DR de la home page : le studio d'enregistrement avec Jimmy Brule dans les locaux de l'agence Wacan).

Fondateur de Wacan, Frédéric Bossard est un passionné de radio depuis plus de 20 ans. Avec la vague montante du podcast, il a trouvé dans ce format le bon moyen d’humaniser une entité et de donner à une communication toute la chaleur de la voix. Deux nouveaux collaborateurs, Jimmy Brule, journaliste, et Anabel Guillemin, responsable commerciale, ont ainsi renforcé récemment l’équipe de professionnels et d’experts médias sur le volet son. Ils sont chargés d'accompagner la création, la publication et le suivi des podcasts.

Sur ce créneau, l'agence annonce déjà des clients comme Azur Trucks - Groupe Ippolito, la mairie de Saint-Paul-de-Vence, BGE-ACEC, le Salon des Maires à Nice, les Entreprenariales, Travel Planet… Le résultat ? Pour l’exemple, l’un des derniers podcast réalisé, celui des partenaires de la French Tech Côte d’Azur avec Léonard Cox, Directeur Général de TidyUp Technologies à Sophia Antipolis.

Il présente sa startup qui édite des logiciels permettant de gérer le flux de documents numériques des TPE/PME, de la société civile et des territoires. TidyUp, qui a été sélectionnée par la Région Sud pour participer au prochain salon VivaTech à Paris, propose à chaque entité une solution de rangement et de visualisation de l’ensemble de son patrimoine numérique professionnel, solution adaptée à son secteur, ses usages et ses besoins. L'occasion d’échapper au cauchemar de la gestion des fichiers et documents et de gagner aussi beaucoup de temps. A écouter.