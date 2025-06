Sophia : des stages sur les sciences du numérique pour les 3èmes

Terra numerica à Sophia Antipolis lance une offre de stages pour les élèves de troisième sur le thème des sciences du numérique avec notamment l'implication du centre Inria d'Université Côte d'Azur et du laboratoire I3S (CNRS, Université Côte d'Azur). Il est prévu trois sessions de stages pour l'année scolaire 2023 - 2024 avec une douzaine de stagiaires pour chacun d’eux. La première session couvrira la semaine du 18 décembre, la deuxième la semaine du 19 février 2024 et la troisième la semaine du 1er juillet 2024. Ces stages se dérouleront sur trois sites : à TerraNumerica@Sophia, au centre Inria d’Université Côte d’Azur et au laboratoire I3S (CNRS – Université Côte d’Azur).

Pour donner un aperçu de ces stages, les derniers stagiaires ont pu découvrir, entre autres, la recherche en robotique, la recherche en géométrie/vision, l’informatique pour la biologie, les algorithmes pour les réseaux, la recherche en informatique théorique…Il est visé l'accueil de stagiaires de différents collèges (donc au plus une ou un élève par collège idéalement) et la parité sera privilégie (6 adolescentes et 6 adolescents idéalement).