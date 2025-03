Sophia : deux nouveaux pilotes pour les drones de Flying Eye

C’est une pépite de Sophia Antipolis qui change de mains et renforce ses ambitions. Champion français des drones civils professionnels, la startup Flying Eye a fait l’objet au premier semestre d’une opération de transmission / reprise en LBO menée par Connect Pro (Groupe Turenne) avec un pool d'investisseurs. Créée en 2009 à Sophia Antipolis par les frères Alexandre et Grégoire Thomas, elle a été transmise à deux jeunes entrepreneurs : Simon Leroy (35 ans) et Jérémy Ladoucette (34 ans). (Photo DR).

L'opération de transmission a été soigneusement planifiée par Alexandre Thomas. Soucieux de garantir la continuité et la pérennité de l'entreprise, il a été séduit par les compétences entrepreneuriales et les valeurs humaines des deux successeurs et continuera d'accompagner Flying Eye pour assurer une transition en douceur. Simon Leroy et Jérémy Ladoucette, de leur côté, se sont engagés à poursuivre le développement de l'entreprise et à exploiter les nombreuses opportunités offertes par un marché en pleine expansion.

Flying Eye, en 2009, a été précurseur d’un marché des drones qui n’existait pas encore. La startup fabriquait des drônes afin de proposer des services de prises de vue aériennes de qualité. Elle est ainsi devenue l’un des premiers constructeurs de drones français avant d’être rachetée par Azur Drones en 2017. L’entreprise d’aujourd’hui (22 personnes et un CA de 13,6 M€ en 2022) remonte à 2019 quand Flying Eye reprend son indépendance et repart sur un nouveau modèle : de constructeur, elle passe à distributeur de drones civils professionnels.

Forte de son expertise technique, elle développe également une activité de conception, d’assemblage et de vente d’accessoires spécifiques ainsi que de développement de logiciels. Elle assure une mise aux normes françaises des drones et propose des fonctionnalités spécifiques pour des secteurs tels que l’agriculture, le bâtiment ou encore la maintenance industrielle et des infrastructures.

Grâce à son savoir-faire unique et à sa capacité à personnaliser ses produits pour répondre à des besoins spécifiques, Flying Eye se trouve particulièrement bien positionnée sur un marché des drones civils professionnels en pleine explosion. L'entreprise prévoit également d'élargir son offre de services, notamment par le biais de formations, afin d'accompagner ses clients dans l'intégration des drones dans leurs processus opérationnels. C’est aussi une nouvelle étape avec de nouvelles ambitions qui est désormais engagée.