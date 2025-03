Sophia : en attendant les JO, Videtics a sécurisé la Coupe d’Afrique des Nations

Un bon galop d’essai pour Videtics, le leader de la vidéoprotection intelligente qui a réussi le déploiement de sa solution, Videtics Perception, lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en Côte d'Ivoire. Cette collaboration avec le football africain suit la création voilà quelques semaines d’une Joint-Venture en Côte d’Ivoire avec le groupe Kaydan, leader ivoirien du Real Estate et des Nouvelles Technologies. (Photo DR : Alain Ferbach et les responsables de la délégation ivoirienne du groupe Kaydan lors de leur venue à Sophia Antipolis).

C’est ainsi en collaboration avec sa filiale régionale, Videtics West Africa, que la startup sophipolitaine a permis une gestion des flux optimisée et a apporté une contribution significative à la sécurité et au bien-être des fans de football dans deux Fan Zones dédiées (Yamoussoukro et Yopougon). Cette intervention marque aussi un jalon important pour Videtics. Elle a fait la preuve de l'efficacité et de la fiabilité de sa technologie de gestion de foule dans des environnements hautement dynamiques et denses.

L’étape est d’autant plus importante pour Videtics que son équipe va prochainement devoir travailler à plus grande échelle. La startup a en effet remporté le marché de vidéosurveillance algorithmique de Paris 2024 - Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, décerné par le ministère de l'Intérieur. Les caméras “intelligentes” de Videtics (elles sont autorisées pour les JO) seront ainsi chargées de détecter les mouvements de foule suspects, les départs de feux et les présences en zone interdite. Ses algorithmes assureront ainsi la surveillance avancée.

Pour Alan Ferbach, cofondateur et CEO, “le déploiement de notre solution Videtics Perception lors de la CAN en Côte d'Ivoire a été une formidable démonstration de la puissance et de la flexibilité de notre technologie. Cela renforce notre détermination à offrir des solutions innovantes et efficaces”. Et d’ajouter “nous sommes impatients d'apporter notre expertise à d'autres événements d'envergure internationale, y compris les prochains Jeux Olympiques.” Ils ne vont d’ailleurs plus tarder...