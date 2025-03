Sophia : Enreach lance une nouvelle plateforme pour les communications unifiées

Installé à Sophia, Enreach for Service Providers a annoncé le lancement de la dernière version de sa plateforme "Enreach UP" qui met en avant l'expérience utilisateur simplifiée. Cette plateforme personnalisable est conçue pour les opérateurs, les prestataires de services et les intégrateurs, offrant des fonctionnalités en marque blanche pour répondre aux besoins du marché. (Photo DR : Bertrand Pourcelot, PDG d'Enreach for Service Providers).

Elle réunit l'UCaaS, le CCaaS et des outils de productivité dans une solution de contact convergent accessible sur mobile et PC. Cette mise à jour, promet la société, représente une avancée significative, offrant à ses partenaires un plus grand contrôle, flexibilité et personnalisation, renforçant ainsi la position d'Enreach for Service Providers en tant que leader des solutions de contact en Europe.

Enreach UP met ainsi l'accent sur la personnalisation, le design épuré et les performances améliorées. L'interface utilisateur simplifie l'expérience pour les fournisseurs de services et leurs clients professionnels, offrant une convivialité accrue et une personnalisation avancée. La plateforme inclut plus de 150 nouvelles fonctionnalités et améliorations, tout en permettant aux partenaires de fournir uniquement les fonctionnalités nécessaires à leurs clients.

De plus, de nouvelles fonctionnalités visent à améliorer la productivité des utilisateurs et à faciliter l'engagement des clients des entreprises. Enreach a également déployé le support du MAN (Stir/Shaken), une technologie réglementée visant à lutter contre l'usurpation d'identité des appelants sur les réseaux téléphoniques. L'enrichissement des API intégrées permet une configuration étendue de diverses fonctions, sans nécessiter une expertise technique.

"Enreach UP est disponible dès maintenant pour nos partenaires de plateforme et sur notre plateforme mutualisée (PaaS), note Bertrand Pourcelot, PDG. “Nous avons été ravis d’avoir pu la présenter en avant-première à nos partenaires du monde entier lors de notre événement biannuel à Nice en octobre.”