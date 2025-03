Sophia et Nice : deux escales azuréennes en septembre pour le Fundtruck

Concours itinérant à destination des startups à la recherche de financement, pour sa dixième édition le Fundtruck fera deux escales en septembre sur la Côte d’Azur. Après Marseille, le 23 septembre, il s’installera sur le parking du Business Pôle de Sophia Antipolis le 24 septembre puis s’arrêtera à Nice le 26 septembre. A l'Observatoire Nice Côte d'Azur aura lieu également la finale azuréenne et la finale régionale qui rassemblera les startups azuréennes et celles d'Aix-Marseille. (Photo DR).

Ce concours est ouvert aux startups de moins de 8 ans recherchant un financement entre 500 000 € et 5 M€. Organisé par la Mission French Tech et Maddyness, il vise à soutenir les entrepreneurs en quête de financement pour leurs projets innovants. L’initiative, qui comporte 12 étapes régionales, cherche redéfinir les codes traditionnels de l’investissement en favorisant des rencontres directes entre startups et investisseurs.

Chaque étape régionale accueille entre 5 et 8 startups qui disposent de trois minutes pour convaincre les membres du jury et les investisseurs. Le projet ayant obtenu le plus de votes accédera à la finale régionale, étape qualificative pour la grande finale prévue à Paris en fin d’année. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 septembre 2024.