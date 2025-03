Sophia : Eurecom fête le professeur Raymond Knopp, son nouveau IEEE Fellow

Eurecom, l’école d’ingénieurs du numérique de Sophia Antipolis, a fêté un de ses nouveaux IEEE Fellow : le professeur Raymond Knopp. Il a été élevé au rang IEEEorg Fellow, pour ses contributions à la diversité multi-utilisateurs et aux réseaux d’accès radio ouverts. Raymond Knopp donne des cours de deuxième cycle en "Communication numérique" et sur la "Théorie et technologies de traitement du signal". Il participe également à des programmes de formation continue pour l'industrie, au nom d'EURECOM, sur des thèmes spécifiques, et d'intérêt sur les systèmes de communication sans fil.

Plus grande organisation professionnelle technique du monde, l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) compte aujourd'hui plus de 400 000 membres répartis dans plus de 160 pays. L'élection au grade de Fellow de l'IEEE est l'un des plus grands honneurs qui puisse être accordé à ses membres par l'Institut en reconnaissance de leurs réalisations techniques, éducatives et de leadership.