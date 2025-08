Sophia : Ezako annonce un partenariat avec Altair

Un beau partenariat annoncé par Ezako à Sophia Antipolis : celui que l’équipe d’experts en Data Sciences, alumni du Village by CA de Sophia, a noué avec Altair. Cette entreprise technologique internationale qui compte plus de 11.000 clients dans le monde, permettra de distribuer le logiciel innovant Upalgo Labeling d'Ezako à travers la célèbre Alliance des Partenaires d'Altair, élargissant ainsi la disponibilité de ce produit à un marché plus large.

Upalgo Labeling, à partir des technologies de Big Data et d'Intelligence Artificielle, vise à une meilleure analyse des grands volumes de données afin de prévoir l'avenir, de trouver des anomalies et de déterminer des modèles et des corrélations.