Sophia : Ezako et Videtics au prochain Webtech#SCS “IA & Défense”

Deux startups de Sophia Antipolis, Ezako et Videtics, interviendront dans le prochain Webtech#SCS sur le thème d’”IA & Défense/Sécurité : quand les donneurs d’ordre Défense sourcent leurs experts IA dans le grand Sud”. Cet événement digital est programmé en ligne le 19 janvier de 11 à 12 heures et permettra de dialoguer avec quatre des lauréats Grand Sud des challenges IA BPI nationaux. Outre les deux deeptechs azuréennes, il s’agit de Numalis à Montpellier et de d’EuroNova à Marseille.

Ces experts IA ont été sélectionnés au niveau national parmi les meilleurs experts IA et répondant au mieux à la problématique soulevée par le challenge du missilier MBDA, le concepteur de robot terrestre NEXTER Robotics et ANFR, l’Association Nationale des Fréquences. Lors du Webtech, sera donné un retour d’expérience des challenges IA et perspectives grâce aux résultats obtenus des lauréats.

Ezako/ANFR : Bora Kizil , CEO d’Ezako interviendra sur la "Priorisation du contrôle de sites de maintenance des stations de base".

Alan Ferbach, CEO de Videtics, parlera du "Développement d'un module de détection de changement de posture d'une personne depuis les caméras RGB et IR d'un robot"

