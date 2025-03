Sophia : filiale de Vitol Group, VEV s’installe à Ecoryzon

Une nouvelle arrivée dans l’ex-Navigator de Sophia Antipolis devenu Ecoryzon après une profonde opération de rénovation : celle de VEV Platform Services France (Vitol Group). Après SaaS Office et le Groupe Courtin lui-même qui vient d’y déménager, c’est un leader mondial dans le domaine de l'énergie (5.400 employés pour un Chiffre d’affaires de plus de 400 milliards de dollars en 2023) qui choisit ce programme pour s’implanter dans la technopole sur plus de 500 m2. Dans cette prise à bail, les deux parties ont été accompagnées par NFI Consulting et plus spécifiquement par Laurent Van Lint. (Photo DR : vue aérienne d'Ecoryzon).

Basée à Londres, VEV a établi son centre de R&D à Sophia Antipolis en septembre 2023. L’entreprise aide les organisations à réaliser leurs ambitions de réduction de carbone avec une solution complète d'électrification de flotte incluant les véhicules, l'infrastructure de recharge et l'énergie. Leurs solutions sont soutenues par une plateforme de gestion logicielle puissante, VEV-IQ, qui est développée par l'équipe du bureau en France. Quant à la maison mère, Vitol Group, c’est l’une des principales sociétés de trading pétrolier au monde.

Ecoryzon est un complexe immobilier de bureaux aux prestations prime, situé sur un site historique de Sophia Antipolis (ex-Navigator). Ce programme de plus de 5.700m² est le fruit d'une réhabilitation intégrale menée par le Groupe Courtin. “Nous avons divisé les consommations énergétiques du bâtiment par 3, en l’amenant aux meilleurs classements du DPE et nous avons obtenu une labellisation Breeam Very Good. C'est dans cette optique que nous accueillons VEV : spécialiste des solutions écoresponsables pour les flottes de véhicules électriques, la symbiose avec Ecoryzon est parfaite’” a noté Christophe Courtin.