Sophia : flash sur les Labcom, les laboratoires Communs et chaires industrielles

Sensibiliser les entreprises aux dispositifs et aux actions incitatives en lien avec l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) ainsi que les partenaires académiques : c’est l’objectif de l’évènement Labcom en Région SUD le 9 juin de 8h30 à 17 heures au Business Pôle à Sophia Antipolis. Cette journée, co-organisée par le CNRS avec la Région SUD, le SCE et la CASA est consacrée aux Laboratoires Communs et Chaires industrielles afin d’encourager les interactions entre le secteur académique et les secteurs de l’entreprise et de l’industrie.

Programme de la journée

8h30 : Discours d’ouverture

10h : Les laboratoires communs au service de l’innovation industrielle. La politique du CNRS en matière de Laboratoires communs, témoignages et retour d’expérience sur la création d’un Laboratoire Commun avec la Société Immunosearch

10h40 : Les dispositifs de financement incitatifs pour initier un laboratoire commun. Présentation des Appels à projet Labcom ANR et Chaires industrielles, témoignages sur la création d’une Chaire industrielle CNRS/ UCA et sur la création du Labcom avec Dracula Technologies en visio. Présentation du soutien régional LabCom - chaires industrielles

12h10 : Buffet, ateliers thématiques, réseautage

Les sciences du numérique et l’Intelligence Artificielle (représentants labo. I3S, INRIA, 3IA / UCA)

La gestion des espaces et des énergies (représentants labo. GREDEG, ESPACE)

L’astrophysique, les géosciences et l’océanographie (représentants labo. Lagrange, Géoazur, LOV)

La science des matériaux (représentants labo. CRHEA et Inphyni)

La biologie et la chimie au service de la santé (représentants labo. IPMC, ICN)

La technologie quantique (représentants labo. Inphyni)

15h : Atelier ANR et région SUD (en visio)

17h : Clôture de la journée