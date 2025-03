Sophia : Gagne des points avec ton banquier

C’est une session exclusive conçue spécialement pour les dirigeants d'entreprises innovantes que propose le Village by CA de Sophia Antipolis. Le thème ? Plongez dans une matinée dédiée à l'optimisation de votre relation avec votre banquier et à l'amélioration de votre stratégie financière. Elle aura lieu le 3 avril de 9 heures jusqu’à 13h30 et + (possibilité de RDV privatifs avec les intervenants sur inscription). Il sera question de financement des entreprises innovantes, des rôles des différentes parties prenantes, de la cotation Banque de France, du regard du banquier….

L’occasion de perfectionner l’approche financière et de développer des relations fructueuses avec les partenaires bancaires. Il est conseillé aussi d'apporter bilans et documents comptables pour ceux qui souhaiteraient une consultation personnalisée et des conseils adaptés à leur. situation.