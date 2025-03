Sophia : Grégoire Lecomte, directeur des investissements de Valimmo Reim

Grégoire Lecomte est le nouveau directeur des investissements de Valimmo Reim, société française indépendante de gestion de fonds immobiliers installée à l’Actipark de Mougins. De formation juridique et technique, il est titulaire du diplôme de l’ICH. Agé de 53 ans, il a 25 ans d’expérience dans l’immobilier. Sa carrière a débuté chez Foncia en tant que gestionnaire, puis il a rejoint KEOPS (devenu NCT) pendant huit ans où il a occupé différentes fonctions jusqu’au poste de Directeur Régional. Ensuite chez Savills, il a dirigé le département Industriel & Logistique durant six ans.

Avant de rejoindre Valimmo Reim, Grégoire Lecomte a fondé et dirigé GL Conseils durant une décennie, où il est intervenu auprès d’investisseurs et d’utilisateurs dans le cadre de missions de conseil en investissement et montage d’opérations ou en direction immobilière externalisée. Dans son nouveau poste, il sera en charge des investissements et des arbitrages, ainsi que du montage d’opérations.