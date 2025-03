Sophia : l’habitat du futur au workshop de Recherche et Avenir

REA (Recherche et Avenir) revient avec son incontournable Workshop. Sa 19ème édition a retenu le thème de l’habitat du futur et aura lieu en phygital (présentiel et distanciel) le 30 janvier 2025 de 8h30 à 14h au Business Pole de Sophia Antipolis. Chaque année, ce workshop de haut niveau met en lumière des thématiques hétéroclites au cœur des enjeux de nos sociétés, auprès d’un public curieux, passionné de culture scientifique, réuni le temps d’une matinée à Sophia Antipolis, aux côtés d’entrepreneurs et de chercheurs.

Ce nouveau rendez-vous reprend le format qui a fait son succès : trois tables rondes, des échanges portés par des intervenants experts de leur domaine, des interactions avec le public présent sur place, ou à distance, et un moment de partage qui vient prolonger les débats autour d’un buffet convivial (pour la partie présentielle).

L’occasion de découvrir les enjeux et innovations clé de l’habitat de demain. Trois tables rondes en feront le tour. La première sur la tendance société et le changement structurel de l'habitat (enjeux démographique, risques naturels et industriels, gestion des déchets). La seconde porte sur l'évolution technologique et l'innovation de rupture, tant sur la diversification des matériaux que sur le défi de l'énergie. La troisième reprend ces évolutions mais sous l'angle des aménagements urbains, de la domotique et de l'IA au service de l'habitat.