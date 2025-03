Sophia : impacts et évolution de l’IA sur la société

L’ IA nous bouscule. L’Intelligence Artificielle évolue rapidement et ses implications pour la société sont immenses. C’est un regard sur cette fulgurante évolution et ses impacts que portera Jérôme Béranger lors d’une conférence sur le thème “Approche éthique des impacts et évolution de l'IA sur la société”. Cette conférence, organisée par l’Institut EuropIA ,se tiendra jeudi 24 octobre à 18 heures à la Maison de l’Intelligence Artificielle à Sophia Antipolis.

Expert "IA & Ethique" de l’Institut, CEO de GoodAlgo, Jérôme Béranger invitera ainsi à une réflexion profonde sur l’impact de l’IA, à partir de son dernier ouvrage “L’IA consciente n’est plus une utopie !”. Il discutera des impacts que l’IA, dans ses formes actuelles et futures, pourrait avoir sur la société et abordera la manière dont l’IA, dotée d’une conscience numérique et d’une éthique, pourrait révolutionner nos interactions sociales, économiques et technologiques. Il mettra en lumière les risques et opportunités liés à la création d’une IA forte, et insistera sur l’importance de s’y préparer dès aujourd’hui.

Entrée libre (sans billetterie)

