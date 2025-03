Sophia : industrie verte et innovation face aux défis écologiques

L’apport de l’innovation au service de l’écologie : c’est le sujet d’une table ronde et d’ateliers qui se tiendront le jeudi 30 novembre au Village by CA. Dans le cadre de la semaine de l’industrie, Verveine Consulting, une entreprise qui s'est donnée comme mission de contribuer à la réindustrialisation verte de la France, réunira avec le Village by CA des chefs d’entreprises industrielles, financiers, startupers, chercheurs et décideurs pour réfléchir, partager leurs expériences afin de relever les défis écologiques par l’innovation.

Au programme :

18h30-19h30, table ronde pour répondre à la question : Comment l’industrie peut relever les défis climatiques et écologiques avec l’innovation ? avec la participation des entreprises Schneider Electric (Factory et Contrôle Environnemental), Himydata (Data et IA)10min, C-Clique (éco-conception et changement de business model), Verveine Consulting (mutualisation de moyen, contexte global révolution industrielle) et 10 CEA Tech (innovation incrémentale à d’industrialisation).